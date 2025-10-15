Американсько-український фонд відбудови запрацював: Свириденко розповіла про перші проекти

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже розпочав роботу. Наразі формується перший пул проєктів у сферах критичних мінералів, енергетики та інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Прем'єр України зустрілась з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та подякувала йому за підтримку продуктивної взаємодії.

"Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже почав працювати. Залишається ще кілька важливих рішень для повного функціонування фонду, але вже сьогодні формується перший "пайплайн" потенційних проєктів", - пояснила Свириденко.

За її словами, зосередилися на першочергових проєктах в: