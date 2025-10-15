Американсько-український фонд відбудови запрацював: Свириденко розповіла про перші проекти
Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже розпочав роботу. Наразі формується перший пул проєктів у сферах критичних мінералів, енергетики та інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
Прем'єр України зустрілась з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та подякувала йому за підтримку продуктивної взаємодії.
"Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже почав працювати. Залишається ще кілька важливих рішень для повного функціонування фонду, але вже сьогодні формується перший "пайплайн" потенційних проєктів", - пояснила Свириденко.
За її словами, зосередилися на першочергових проєктах в:
- критичних мінералах,
- енергетиці,
- інфраструктурі.
Угода про надра
Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Вже 8 травня Верховна Рада ратифікувала міжурядову угоду.
А от президент України Володимир Зеленський підписав закон 12 травня, завершивши процес ратифікації.
