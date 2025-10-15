ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Американсько-український фонд відбудови запрацював: Свириденко розповіла про перші проекти

Україна, Середа 15 жовтня 2025 08:56
UA EN RU
Американсько-український фонд відбудови запрацював: Свириденко розповіла про перші проекти Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент та прем'єр України Юлія Свириденко (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Каріна Левицька

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже розпочав роботу. Наразі формується перший пул проєктів у сферах критичних мінералів, енергетики та інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Прем'єр України зустрілась з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та подякувала йому за підтримку продуктивної взаємодії.

"Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже почав працювати. Залишається ще кілька важливих рішень для повного функціонування фонду, але вже сьогодні формується перший "пайплайн" потенційних проєктів", - пояснила Свириденко.

За її словами, зосередилися на першочергових проєктах в:

  • критичних мінералах,
  • енергетиці,
  • інфраструктурі.

Угода про надра

Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Вже 8 травня Верховна Рада ратифікувала міжурядову угоду.

А от президент України Володимир Зеленський підписав закон 12 травня, завершивши процес ратифікації.

РБК-Україна писало, що американсько-український інвестфонд почав наповнюватися грошима.

Ба більше, ми повідомляли, скільки інвестицій залучить угода про надра України з США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна
Новини
В Україні знову діють аварійні відключення світла: яких областей стосується
В Україні знову діють аварійні відключення світла: яких областей стосується
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить