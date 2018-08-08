Американский сенатор передал письмо от Трампа в администрацию Путина

Трамп в письме подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества

Американский сенатор Рэнд Пол передал письмо от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в администрацию главы РФ Владимира Путина. Об этом Пол написал в своем Twitter.

Отметим, что в этом письме глава США подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом.

"Я имел честь передать письмо президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина. В письме подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, усилении диалога в законодательной сфере и восстановлении культурных обменов", - подчеркнул сенатор.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что письмо американского президента передано российской стороне по дипломатическим каналам.

"Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента", - заявил он.

Отметим, что Рэнд Пол вошел в состав делегации сенаторов США, прибывших в Россию 6 августа.

Напомним, как сообщало РБК-Украина ранее, Трамп заявил, что "готов посетить Москву" для проведения встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В частности, Трамп готов приехать в столицу РФ сразу же, как получит "официальное приглашение" от Путина.

Путин принял приглашение главы США посетить Вашингтон, а также пригласил американского президента посетить Москву для личной встречи.

Отметим, что Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын недавно обменялись письмами.