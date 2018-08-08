Американський сенатор передав лист від Трампа в адміністрацію Путіна

Трамп у листі підкреслив важливість подальшої співпраці

Американський сенатор Ренд Пол передав лист від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в адміністрацію глави РФ Володимира Путіна. Про це Пол написав у своєму Twitter.

Відзначимо, що в цьому листі глава США наголосив на важливості подальшої співпраці в різних сферах, в тому числі в боротьбі з тероризмом.

"Я мав честь передати лист президента Трампа в адміністрацію президента Володимира Путіна. У листі підкреслюється важливість подальшої співпраці в різних сферах, в тому числі в боротьбі з тероризмом, посилення діалогу в законодавчій сфері та відновленні культурних обмінів", - підкреслив сенатор.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лист американського президента передано російській стороні дипломатичними каналами.

"Очікуємо, що найближчим часом він надійде в адміністрацію президента", - заявив Пєсков.

Відзначимо, що Ренд Пол увійшов до складу делегації сенаторів США, які прибули в Росію 6 серпня.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна раніше, Трамп заявив, що "готовий відвідати Москву" для проведення зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Зокрема, Трамп готовий приїхати в столицю РФ відразу ж, як отримає "офіційне запрошення" від Путіна.

Путін прийняв запрошення глави США відвідати Вашингтон, а також запросив американського президента відвідати Москву для особистої зустрічі.

Відзначимо, що Трамп і глава КНДР Кім Чен Ин недавно обмінялися листами.