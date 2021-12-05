Американский ракетный эсминец прибыл в Румынию

Эсминец с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke ("Арли Берк") прибыл в Констанцу (Румыния) с запланированным визитом. Корабль прибыл для взаимодействия с союзниками и партнерами НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Шестого флота ВМС США .

Это второй заход судна в порт с момента прибытия в Черное море 25 ноября. Ранее эсминец посещал Варну (Болгария) 26-28 ноября. Находясь в Черном море, "Арли Берк" проводит обычные операции по обеспечению региональной стабильности и безопасности на море.

Находясь в Констанце, у экипажа корабля будет возможность познакомиться с богатой историей и культурой города.

"Посещая Румынию, мы чувствуем себя как дома из-за того, что нас хорошо принимают", - сказал Пит Флинн, исполнительный директор Arleigh Burke.

С августа "Арли Берк" патрулировал Баренцево, Балтийское, Черное и Средиземное моря, которые находятся в зоне ответственности Шестого флота. На протяжении этого патрулирования "Арли Берк" действовал вместе с множеством союзников и партнеров по НАТО.

"Нам действительно повезло, что у нас есть такие сильные союзники и партнеры по НАТО на Черном море", - добавил Флинн.

Визит корабля в Констанцу следует за предыдущим визитом флагмана Шестого флота США USS Mount Whitney и эсминца типа Arleigh Burke USS Porter, которые совершили визит в порт города 12-14 ноября.

Arleigh Burke - один из четырех эсминцев ВМС США, базирующихся на военно-морской базе Рота (Испания) и закрепленных за командиром 65-й оперативной группы в поддержку комплексной противовоздушной обороны НАТО.