Американський ракетний есмінець прибув до Румунії

Есмінець з керованими ракетами типу Arleigh Burke ("Арлі Берк") прибув до Констанци (Румунія) із запланованим візитом. Корабель прибув для взаємодії з союзниками і партнерами НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Шостого флоту ВМС США .

Це другий захід судна в порт з моменту прибуття в Чорне море 25 листопада. Раніше есмінець відвідував Варну (Болгарія) 26-28 листопада. Перебуваючи в Чорному морі, "Арлі Берк" проводить звичайні операції із забезпечення регіональної стабільності та безпеки на морі.

Перебуваючи в Констанці, у екіпажу корабля буде можливість познайомитися з багатою історією і культурою міста.

"Відвідуючи Румунію, ми відчуваємо себе як вдома через те, що нас добре приймають", - сказав Піт Флінн, виконавчий директор Arleigh Burke.

З серпня "Арлі Берк" патрулював Баренцове, Балтійське, Чорне і Середземне моря, які знаходяться в зоні відповідальності Шостого флоту. Протягом цього патрулювання "Арлі Берк" діяв разом з багатьма союзниками і партнерами по НАТО.

"Нам дійсно пощастило, що у нас є такі сильні союзники і партнери по НАТО на Чорному морі", - додав Флінн.

Візит корабля в Констанцу слідує за попереднім візитом флагмана Шостого флоту США USS Mount Whitney і есмінця типу Arleigh Burke USS Porter, які здійснили візит в порт міста 12-14 листопада.

Arleigh Burke - один з чотирьох есмінців ВМС США, що базуються на військово-морській базі Рота (Іспанія) і закріплених за командиром 65-ї оперативної групи на підтримку комплексної протиповітряної оборони НАТО.