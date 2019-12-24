Американский ракетный эсминец прибыл в Одессу

Американский ракетный эсминец USS Ross DDG71 зашел в одесский морской порт. Об этом сообщает издание "Думская".

В 10:00 эсминец был пришвартован к причалу 1-К, что на Карантинном молу.

Отмечается, что это тридцатый заход военного корабля НАТО в Черное море в этом году.

Напомним, эсминец ВМС США зашел в Черное море 15 декабря. Этот корабль в 2016 году вместе с десантным судном LSD41 "Уитби Айленд" принимал участие в международных учениях "СиБриз-2016".

Также 28 ноября в порт Одессы зашел корвет Военно-морских сил Франции Commandant Birot. Он прибыл в порт Одессы с целью поддержки двустороннего сотрудничества в военно-морской отрасли и безопасности на море.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме 300 млн долларов.

До этого Палата представителей Соединенных Штатов Америки одобрила выделение финансовой помощи Украине в размере почти 700 миллионов долларов.