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В порт Одессы зашел военный корабль Франции

Новости » Общество     28.11.2019 - 16:14
В порт Одессы зашел военный корабль Франции
Фото: корвет Commandant Birot (facebook.com odessaseaportauthority)

В порт зашел французский корвет Commandant Birot

В четверг, 28 ноября, в порт Одессы зашел корвет Военно-морских сил Франции Commandant Birot. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, французский корвет Commandant Birot прибыл в порт Одессы с целью поддержки двустороннего сотрудничества в военно-морской отрасли и безопасности на море.

Основные задачи (корвету - ред.) - это поддержка стратегических подводных сил, разведка и наблюдение за морскими передвижениями", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что через Босфорский пролив в Черное море вошли 3 военные корабли Черноморского флота Российской Федерации. Пролив прошли военный буксир с бортовым номером 304, за ним - тральщик "Ковровец" и противодиверсионный катер. Корабли проходили пролив в сопровождении двух лодок береговой охраны.

Также РБК-Украина писало, что 13 октября в Черное море вошел американский эсминец DDG78 USS Porter с управляемым ракетным оружием. Это был второй визит USS Porter и седьмой американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году.

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