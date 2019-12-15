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Эсминец ВМС США зашел в Черное море

Новости » Общество     15.12.2019 - 22:34
Эсминец ВМС США зашел в Черное море
Фото: USS Ross DDG 71 (dumskaya.net)

В черноморские воды вошел ракетный эсминец USS Ross DDG 71

В черноморские воды вечером, 15 декабря, вошел американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Отмечается, что этот американский военный корабль в 2016 году вместе с десантным судном LSD41 "Уитби Айленд" принимал участие в международных учениях "СиБриз-2016".

Эсминец относится к кораблям типа "Арли Берк", построен на верфи Ingalls Shipbuilding, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк, штат Виргиния.

Длина корабля 154 метра, ширина 20, осадка 9,3 (с подводной гидроакустической станцией). Полное водоизмещение 8775 тонн. Четыре газотурбинные установки мощностью 108 000 лошадинных сил разгоняют его до 32 узлов. Экипаж 337 человек. Вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами "Гарпун", а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации.

Напомним, в октябре в Черное море вошел сухогруз Ocean Freedom с военными катерами для Украины.

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