Американський мільярдер придбає для України 15 карет швидкої допомоги на 3 млн доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Пожертвування Екмана покриє купівлю 15 машин швидкої допомоги Toyota Land Cruiser та витрати на їхню експлуатацію на передовій. Хедж-фонд Екмана Pershing Square Capital Management управляє активами приблизно на 16 мільярдів доларів.

Повідомляється, що один повнопривідний Land Cruiser у версії "швидкої" коштує близько 116 тисяч доларів. Машини мають високий дах, який дозволяє медичному персоналу стоячи надавати допомогу постраждалим.

За даними Forbes, статки Екмана, чий прадід емігрував до Сполучених Штатів з України, оцінюється в 3,5 млрд доларів. Екман і його дружина, Нері Оксман, пообіцяли віддати більшу частину свого стану на благодійність і підтримують різні ініціативи, від медичних досліджень до надання допомоги постраждалим від землетрусу на Гаїті.