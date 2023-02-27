RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Американский миллиардер купит для Украины 15 карет скорой помощи на 3 млн долларов

Фото: Американский миллиардер купит для Украины 15 карет скорой помощи (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Американский миллиардер украинского происхождения Билл Экман выделил 3,3 млн долларов на покупку специализированных машин скорой помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пожертвование Экмана покроет покупку 15 машин скорой помощи Toyota Land Cruiser и расходы на их эксплуатацию на передовой. Хедж-фонд Экмана Pershing Square Capital Management управляет активами примерно на 16 миллиардов долларов.

Сообщается, что один полноприводный Land Cruiser в версии "скорой" стоит около 116 тысяч долларов. Машины имеют высокую крышу, которая позволяет медицинскому персоналу стоя оказывать помощь пострадавшим.

По данным Forbes, состояние Экмана, чей прадед эмигрировал в Соединенные Штаты из Украины, оценивается в 3,5 млрд долларов. Экман и его жена, Нери Оксман, пообещали отдать большую часть своего состояния на благотворительность и поддерживают самые разные инициативы, от медицинских исследований до оказания помощи пострадавшим от землетрясения на Гаити.

Ранее стало известно, что Израиль передал Украине пуленепробиваемые кареты скорой помощи. Они будут использоваться подразделениями спасателей.

Также мы писали, что Испания направила в Украину партию внедорожников и машин скорой помощи в рамках военной помощи. В ближайшее время ожидается поставка еще 12 грузовиков по Украине морским путем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
швидкаToyota Motor CorpВторжение России в Украину