Ізраїль передав Україні куленепробивні карети швидкої допомоги (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Ізраїлю.

Мова йде про додаткові монітори, дефібрилятори та кисневі системи.

Зазначається, що ізраїльська компанія "Plasan Re'em" забронювала машини швидкої допомоги та оснастила їх необхідним медичним обладнанням.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен планує відвідати Україну. Окрім того, посольство Ізраїлю найближчим часом повернеться до Києва.

Ізраїль підтримує Україну у війні проти Росії і це відбувається у більшому масштабі, ніж відомо громадськості.

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