Ізраїль передав Україні куленепробивні карети швидкої допомоги (фото)
Ізраїль передав Україні куленепробивні карети швидкої допомоги. Вони використовуватимуться підрозділами рятувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Ізраїлю.
"Міністерство оборони Ізраїлю передало українським рятувальникам 3 куленепробивні санітарні машини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ізраїльська компанія "Plasan Re'em" забронювала машини швидкої допомоги та оснастила їх необхідним медичним обладнанням.
Мова йде про додаткові монітори, дефібрилятори та кисневі системи.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен планує відвідати Україну. Окрім того, посольство Ізраїлю найближчим часом повернеться до Києва.
Ізраїль підтримує Україну у війні проти Росії і це відбувається у більшому масштабі, ніж відомо громадськості.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.