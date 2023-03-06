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Американський літак здійснив аварійну посадку в Гавані через пожежу

Фото: літак американської авіакомпанії здійснив аварійну посадку в Гавані (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Літак американської авіакомпанії Southwest Airlines, що прямував до Форт-Лодердейла з Гавани, здійснив вимушену посадку в кубинському аеропорту імені Хосе Марті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що причиною екстреної посадки став двигун, що спалахнув внаслідок зіткнення з птахами.

"За повідомленнями, рейс № 3923 Southwest, що вилітав з Гавани, Куба, до Форт-Лодердейла, штат Флорида, в неділю вранці, незабаром після зльоту, зазнав атаки зграєю птахів у двигун і носову частину літака", - повідомили в представництві авіакомпанії.

Після приземлення у салоні спрацювала аварійна система пожежогасіння. Пасажирам довелося залишити літак аварійними трапами під наглядом пожежників і вантажівок.

Раніше повідомлялося, що одна людина загинула під час падіння легкомоторного літака під Нью-Йорком. Крім того, двоє людей, які знаходилися в літаку, постраждали внаслідок пригоди. Вони госпіталізовані.

Також РБК-Україна писало, що в середині липня в Київській області впав легкомоторний літак, в салоні перебували двоє людей, вони не постраждали.

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