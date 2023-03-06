Одна людина загинула внаслідок падіння легкомоторного літака під Нью-Йорком

Одна людина загинула під час падіння легкомоторного літака під Нью-Йорком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC .

Крім того, двоє людей, які знаходилися в літаку, постраждали внаслідок пригоди. Вони госпіталізовані.

Федеральне управління цивільної авіації США повідомило, що легкомоторний літак Piper PA 28 розбився під час підльоту до аеропорту Фармінгдейла. Аеропорт знаходиться приблизно за 32 км на схід від Нью-Йорка.

За попередніми даними, на землі постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше у Житомирській області розбився дельтаплан. Внаслідок цього загинув пілот літального транспорту.

Також РБК-Україна писало, що в середині липня в Київській області впав легкомоторний літак, в салоні перебували двоє людей, вони не постраждали.