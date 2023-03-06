Американский самолет совершил аварийную посадку в Гаване из-за пожара

Самолет американской авиакомпании Southwest Airlines, направлявшийся в Форт-Лодердейл из Гаваны, совершил вынужденную посадку в кубинском аэропорту имени Хосе Марти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что причиной экстренной посадки стал вспыхнувший в результате столкновения с птицами двигатель.
"По сообщениям, рейс № 3923 Southwest, вылетавший из Гаваны, Куба, в Форт-Лодердейл, штат Флорида, в воскресенье утром, вскоре после взлета, подвергся атаке стаей птиц в двигатель и носовую часть самолета", - сообщили в представительстве авиакомпании.
После приземления в салоне сработала аварийная система пожаротушения. Пассажирам пришлось покинуть самолет по аварийным трапам под наблюдением пожарных и грузовиков.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при падении легкомоторного самолета под Нью-Йорком. Кроме того, двое находившихся в самолете человек пострадали в результате происшествия. Они госпитализированы.
Также РБК-Украина писало, что в середине июля в Киевской области упал легкомоторный самолет, в салоне находились два человека, они не пострадали.
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