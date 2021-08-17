Американский грузовой самолет вывез 640 беженцев из Кабула

"Самолет не собирался брать на борт такое количество людей, однако афганские беженцы самовольно проникли на аэродром и прорвались на борт самолета. Экипаж принял решение не высаживать силой афганцев и лететь со всеми, кто был на борту", - говорится в сообщении.

Рейс стал одним из немногих, которые могли эвакуировать одновременно такое количество людей.

Афганцы, вылетевшие из Кабула на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, сидели на полу.

"Эта процедура известна как "загрузка пола", когда пассажиры висят на грузовых ремнях, идущих от стены к стене, которые служат импровизированными ремнями безопасности", - уточнил источник издания.