США приостановили эвакуационные рейсы из Кабула из-за толп на взлетной полосе

Американские военные приостановили эвакуационные рейсы из столицы Афганистана, поскольку на взлетно-посадочной полосе находятся много людей. Военные нужно расчистить летное поле от собравшихся там людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky news .

Высокопоставленный представитель оборонного ведомства не сказал, как долго продлится пауза.

В то же время в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что в настоящее время ни один рейс не вылетает из аэропорта Кабула из-за хаотичной ситуации.

"Насколько я понимаю, в настоящее время нет воздушного сообщения, потому что большое количество отчаявшихся людей толпится на взлетное полосе", - заявил представитель МИДа журналистам в Берлине.