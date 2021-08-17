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Американський вантажний літак вивіз 640 біженців з Кабула

Автор: РБК-Україна

Американський вантажний літак вивіз 640 біженців з Кабула. Евакуаційний рейс ВПС США з Кабула в Катар наблизився до рекорду за кількістю людей, які коли-небудь літали на літаках Boeing.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence One.

"Літак не збирався брати на борт таку кількість людей, проте афганські біженці самовільно проникли на аеродром і прорвалися на борт літака. Екіпаж прийняв рішення не висаджувати силою афганців і летіти з усіма, хто був на борту", - йдеться в повідомленні.

Рейс став одним з небагатьох, які могли евакуювати одночасно таку кількість людей.

Афганці, що вилетіли з Кабула на авіабазу Аль-Удейд в Катарі, сиділи на підлозі.

"Ця процедура відома як "завантаження підлоги", коли пасажири висять на вантажних ременях, що йдуть від стіни до стіни, які служать імпровізованими ременями безпеки", - уточнило джерело видання.

Раніше ми писали, що США відновили евакуацію з Афганістану.

Нагадаємо, вдень 16 серпня військові США були змушені призупинити відправку евакуаційних рейсів через скупчення великої кількості людей на злітній смузі.

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КабулАфганистан