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Американський генерал Ходжес назвав Крим ключем до перемоги України у війні

Фото: генерал США у відставці Бен Ходжес (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Збройні сили України звільнять Крим від російських окупантів до кінця літа, тобто до кінця серпня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар колишного командувача військ США в Європі, генерала у відставці Бена Ходжеса в ефірі YouTube-каналу "Тарас Березовець".

"Звільнити Крим можливо цього літа, після цього все впаде. Крим - це ключ", - заявив Ходжес.

За його словами, для визволення пів острова не обов'язково кидати танки на штурм Перекопу. Щоб витіснити російські війська з Криму, достатньо регулярно обстрілювати шляхи постачання пів острова - а цих шляхів лише два: Керченський міст та сухопутний коридор через Мелітополь.

За словами Ходжеса, швидка деокупація пів острова можлива за наявності у ЗСУ далекобійної зброї, наприклад, ракет ATACMS, які могли б легко розбомбити кожен російський склад у Криму.

"Донбас буде вашим. Я вірю, що Україна може звільнити Крим до кінця серпня цього року. Якщо, і це велике "якщо", Захід забезпечить потреби України, щоб вона зробила Крим неефективним для російських військових", - констатував він.

Генерал закликав ЗСУ руйнувати всі шляхи, які ведуть до Криму, зокрема не допустити відновлення Керченського мосту.

Нещзодавно РБК-Україна повідомляло, що Україна самостійно повинна вирішувати, які операції проводити для звільнення своїх територій від російських окупантів.

Нагадаємо, США офіційно надала черговий великий пакет військової допомоги для України.

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