Американський генерал Ходжес назвав Крим ключем до перемоги України у війні

"Звільнити Крим можливо цього літа, після цього все впаде. Крим - це ключ", - заявив Ходжес.

За його словами, для визволення пів острова не обов'язково кидати танки на штурм Перекопу. Щоб витіснити російські війська з Криму, достатньо регулярно обстрілювати шляхи постачання пів острова - а цих шляхів лише два: Керченський міст та сухопутний коридор через Мелітополь.

За словами Ходжеса, швидка деокупація пів острова можлива за наявності у ЗСУ далекобійної зброї, наприклад, ракет ATACMS, які могли б легко розбомбити кожен російський склад у Криму.

"Донбас буде вашим. Я вірю, що Україна може звільнити Крим до кінця серпня цього року. Якщо, і це велике "якщо", Захід забезпечить потреби України, щоб вона зробила Крим неефективним для російських військових", - констатував він.

Генерал закликав ЗСУ руйнувати всі шляхи, які ведуть до Криму, зокрема не допустити відновлення Керченського мосту.