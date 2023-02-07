RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Американский генерал Ходжес назвал Крым ключом к победе Украины в войне

Фото: генерал США в отставке Бен Ходжес (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Вооруженные силы Украины освободят Крым от российских оккупантов до конца лета, то есть до конца августа 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса в эфире YouTube-канала "Тарас Березовец".

"Освободить Крым возможно этим летом, после этого все упадет. Крым - это ключ", - заявил Ходжес.

По его словам, для освобождения полуострова не обязательно бросать танки на штурм Перекопа. Чтобы вытеснить российские войска из Крыма, достаточно регулярно обстреливать пути снабжения полуострова - а этих путей всего два: Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь.

По словам Ходжеса, скорая деоккупация полуострова возможна при наличии в ВСУ дальнобойного оружия, например, ракет ATACMS, которые могли бы легко разбомбить каждый российский склад в Крыму.

"Донбасс будет вашим. Я верю, что Украина может освободить Крым до конца августа этого года. Если, и это большое "если", Запад обеспечит потребности Украины, чтобы она сделала Крым неэффективным для российских военных", - констатировал он.

Генерал призвал ВСУ разрушать все пути, ведущие в Крым, в частности не допустить восстановления Керченского моста.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Украина самостоятельно должна решать, какие операции проводить для освобождения своих территорий от российских оккупантов.

Напомним, США официально предоставила очередной крупный пакет военной помощи для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримБен Ходжес