У американського фонда Argentem Creek Partners, що судиться за термінал в Одесі, знайшли звʼязки в РФ

Американський інвестиційний фонд Argentem Creek Partners (ACP) надав венчурний кредит обсягом $20 млн філіппінській фінтех-компанії Salmon, співзасновниками якої є російські бізнесмени Павло Федоров та Георгій Чесаков. Вказані росіяни займали керівні посади у підсанкційній Tinkoff Group, "Роснєфті" та працювали у російському уряді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Іntelligence Оnline .

За даними з сайту АСР, цей кредит став найбільшим в історії венчурним кредитом, виданим технологічній компанії серії А на Філіппінах, та вивів Salmon на позиції однієї з найбільш швидкозростаючих фінтех-компаній Південно-Східної Азії. У січні 2024 року компанія Salmon поглинула Rural Bank of Santa Rosa та отримала банківську ліцензію Філіппін.

Відомо, що співзасновник та генеральний директор Salmon Георгій Чесаков будував усю свою кар'єру у Tinkoff Group, основний актив якої - Тінькофф Банк - на початку 2023 року був включений до десятого пакету санкцій Євросоюзу щодо росії. До весни 2022 року він очолював відділ міжнародного зростання.

Павло Федоров з листопада 2021 року по березень 2022 був співголовою правління тієї ж Tinkoff Group. А до того - старшим віце-президентом гірничодобувного гіганта "Норильський нікель" та віце-президентом "Роснєфті", нафтової компанії, яка на 70% належить РФ.

Як зазначає Іntelligence Оnline, після того, як Федоров пішов з посади в "Роснєфті", "він залишився в серці компанії на більш неформальній посаді правої руки її голови та генерального директора Ігоря Сєчіна, який є одним з найвідданіших високопосадовців Володимира Путіна з часів їхньої спільної роботи в мерії Санкт-Петербурга в 1990-х роках".

Після "Роснєфті" Федоров також працював заступником міністра енергетики, був відповідальним за нафтогазовий сектор.

Як нагадує видання, АСР веде судову тяганину за активи українського холдингу GNT Group, які в основному зосереджені в зерновому терміналі Одеського морського торговельного порту.

Раніше бенефіціари GNT Group Сергій Гроза та Володимир Науменко заявили, що у кінці 2022 року фонд у межах кредитної суперечки розпочав рейдерське захоплення бізнесу холдингу.

За їхніми словами, усі дії АСР направлені на свідоме зниження вартості активів з метою отримання всього бізнесу групи за найнижчою ціною, з подальшим його перепродажем. Ця ситуація також створила загрозу роботі "зернового коридору" взимку-восени 2023 р.

13 березня 2024 року Окружний суд м. Нікосія (Кіпр) скасував наказ про призначення тимчасового ліквідатора в G.N. Terminal Enterprises Limited (Кіпр; материнська компанія холдингу GNT Group).

Ліквідатора незаконно призначили 10 березня 2023 року за заявою кредитора Argentem Creek Partners (ACP). Судді також скасували всі рішення, прийняті ліквідатором.