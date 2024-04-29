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У американского фонда Argentem Creek Partners, который судится за терминал в Одессе, нашли связи в РФ

Понедельник 29 апреля 2024 14:38
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У американского фонда Argentem Creek Partners, который судится за терминал в Одессе, нашли связи в РФ Фото: американский фонд Argentem Creek Partners, судящийся за терминал в Одессе, имеет связи в РФ (gmk center)
Автор: Александр Мороз

Американский инвестиционный фонд Argentem Creek Partners (ACP) предоставил венчурный кредит в размере $20 млн филиппинской финтех-компании Salmon, соучредителями которой являются российские бизнесмены Павел Федоров и Георгий Чесаков. Указанные россияне занимали руководящие должности в подсанкционной Tinkoff Group, "Роснефти" и работали в российском правительстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Intelligence Online.

По данным с сайта АСР, этот кредит стал крупнейшим в истории венчурным кредитом, выданным технологической компании серии А на Филиппинах, и вывел Salmon на позиции одной из самых быстрорастущих финтех-компаний Юго-Восточной Азии. В январе 2024 г. компания Salmon поглотила Rural Bank of Santa Rosa и получила банковскую лицензию Филиппин.

Известно, что соучредитель и генеральный директор Salmon Георгий Чесаков строил всю свою карьеру в Tinkoff Group, основной актив которой - Тинькофф Банк - в начале 2023 года был включен в десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России. До весны 2022 он возглавлял отдел международного роста.

Павел Федоров с ноября 2021 года по март 2022 года был сопредседателем правления той же Tinkoff Group. К тому же - старшим вице-президентом горнодобывающего гиганта "Норильский никель" и вице-президентом "Роснефти", нефтяной компании, которая на 70% принадлежит РФ.

Как отмечает Intelligence Online, после того, как Федоров ушел с должности в "Роснефти", "он остался в сердце компании на более неформальной должности правой руки ее председателя и генерального директора Игоря Сечина, который является одним из преданных высокопоставленных должностных лиц Владимира Путина со времен их общей работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах".

После "Роснефти" Федоров также работал замминистра энергетики, был ответственным за нефтегазовый сектор.

Как напоминает издание, АСР ведет судебные тяжбы за активы украинского холдинга GNT Group, которые в основном сосредоточены в зерновом терминале Одесского морского торгового порта.

Ранее бенефициары GNT Group Сергей Гроза и Владимир Науменко заявили, что в конце 2022 года фонд в рамках кредитного спора начал рейдерский захват бизнеса холдинга.

По их словам, все действия АСР направлены на сознательное снижение стоимости активов с целью получения всего бизнеса группы по самой низкой цене с последующей его перепродажей. Эта ситуация также создала угрозу работе "зернового коридора" зимой-осенью 2023 г.

13 марта 2024 года Окружной суд г. Никосия (Кипр) отменил приказ о назначении временного ликвидатора в GN Terminal Enterprises Limited (Кипр; материнская компания холдинга GNT Group).

Ликвидатор был незаконно назначен 10 марта 2023 года по заявлению кредитора Argentem Creek Partners (ACP). Судьи также упразднили все решения, принятые ликвидатором.

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