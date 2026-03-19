Американський F-35 потрапив під вогонь в Ірані: що відомо про інцидент

Американський винищувач-невидимка F-35 вартістю понад 100 мільйонів доларів отримав пошкодження під час бойового вильоту над Іраном.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , про це заявив речник Центрального командування США капітан Тім Хокінс.

Що сталося

F-35 виконував бойове завдання над іранською територією, коли, за попередніми даними, потрапив під вогонь іранських сил. Після цього пілот здійснив екстрену посадку.

"Літак безпечно приземлився, а стан пілота стабільний", - заявив Хокінс. Цей інцидент розслідується.

Два джерела, знайомі з ситуацією, підтвердили, що пошкодження F-35 - наслідок вогню саме з іранського боку.

Перший такий випадок у цій війні

Якщо факти підтвердяться, це буде перший випадок, коли Іран збив або серйозно пошкодив американський літак із початку конфлікту - він розпочався наприкінці лютого.

У бойових діях F-35 застосовують як США, так і Ізраїль.