Американський F-35 потрапив під вогонь в Ірані: що відомо про інцидент
Американський винищувач-невидимка F-35 вартістю понад 100 мільйонів доларів отримав пошкодження під час бойового вильоту над Іраном.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив речник Центрального командування США капітан Тім Хокінс.
Що сталося
F-35 виконував бойове завдання над іранською територією, коли, за попередніми даними, потрапив під вогонь іранських сил. Після цього пілот здійснив екстрену посадку.
"Літак безпечно приземлився, а стан пілота стабільний", - заявив Хокінс. Цей інцидент розслідується.
Два джерела, знайомі з ситуацією, підтвердили, що пошкодження F-35 - наслідок вогню саме з іранського боку.
Перший такий випадок у цій війні
Якщо факти підтвердяться, це буде перший випадок, коли Іран збив або серйозно пошкодив американський літак із початку конфлікту - він розпочався наприкінці лютого.
У бойових діях F-35 застосовують як США, так і Ізраїль.
Нагадаємо, Трамп на зустрічі з прем'єром Японії Санае Такаїчі заявив, що міг би вирішити питання з Іраном "за дві секунди". Проте США, за його словами, діють "дуже виважено".
Паралельно він відкрито незадоволений союзниками. Трамп заявив, що членство США в НАТО - "безумовно те, про що варто задуматися", і розкритикував відмову союзників приєднатися до операції проти Ірану.