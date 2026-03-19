Американский F-35 попал под огонь в Иране: что известно об инциденте

19:59 19.03.2026 Чт
Самолет стоит более 100 миллионов долларов США
aimg Елена Чупровская
Американский истребитель-невидимка F-35 стоимостью более 100 миллионов долларов получил повреждения во время боевого вылета над Ираном.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс.

Что произошло

F-35 выполнял боевую задачу над иранской территорией, когда, по предварительным данным, попал под огонь иранских сил. После этого пилот совершил экстренную посадку.

"Самолет безопасно приземлился, а состояние пилота стабильное", - заявил Хокинс. Этот инцидент расследуется.

Два источника, знакомые с ситуацией, подтвердили, что повреждения F-35 - следствие огня именно с иранской стороны.

Первый такой случай в этой войне

Если факты подтвердятся, это будет первый случай, когда Иран сбил или серьезно повредил американский самолет с начала конфликта - он начался в конце февраля.

В боевых действиях F-35 применяют как США, так и Израиль.

Напомним, Трамп на встрече с премьером Японии Санае Такаичи заявил, что мог бы решить вопрос с Ираном "за две секунды". Однако США, по его словам, действуют "очень взвешенно".

Параллельно он открыто недоволен союзниками. Трамп заявил, что членство США в НАТО - "определенно то, о чем стоит задуматься", и раскритиковал отказ союзников присоединиться к операции против Ирана.

Соединенные Штаты Америки Иран Ближний восток
