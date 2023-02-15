Американський єврейський комітет задіє для допомоги Україні 25 офісів у США і 14 за кордоном

"AJC продовжить голосно і послідовно виступати на підтримку України. Ми зробимо це через наші 25 офісів у США, наші 14 закордонних представництв та п'ять глобальних інститутів", - наголосив Дойч у включенні з Вашингтона.

Він також розповів, що нещодавно повернуся із Брюсселя, де зустрічався з великим колом чиновників, представниками НАТО, Європарламенту, Єврокомісії, послами.

"Мої зустрічі з посадовцями НАТО та ЄС дали зрозуміти, що чиновники в Брюсселі та по всій Європі віддані забезпеченню територіального суверенітету та цілісності України. І Європі, на мою думку, слід аплодувати за її надихаюче рішення прийняти величезну кількість українських біженців та відмовитись від російської нафти і газу. Європа в цілому повинна і буде надалі всіляко підтримувати Україну фінансово, військово та в міжнародних органах", - додав гендиректор AJC.

Щодо ситуації у СЩА, Дойч вважає, що, попри внутрішній розрив у Конгресі, підтримка України є критичною точкою двопартійного консенсусу.