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Американський єврейський комітет задіє для допомоги Україні 25 офісів у США і 14 за кордоном

Фото: генеральний директор AJC Тед Дойч (пресс-служба)
Автор: Олександр Мороз

Американський єврейський комітет (American Jewish Committee) готовий залучити на підтримку України у протистоянні російській агресії десятки своїх офісів у США та за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора AJC, екс-конгресмена Теда Дойча під час Kyiv Jewish Forum.

"AJC продовжить голосно і послідовно виступати на підтримку України. Ми зробимо це через наші 25 офісів у США, наші 14 закордонних представництв та п'ять глобальних інститутів", - наголосив Дойч у включенні з Вашингтона.

Він також розповів, що нещодавно повернуся із Брюсселя, де зустрічався з великим колом чиновників, представниками НАТО, Європарламенту, Єврокомісії, послами.

"Мої зустрічі з посадовцями НАТО та ЄС дали зрозуміти, що чиновники в Брюсселі та по всій Європі віддані забезпеченню територіального суверенітету та цілісності України. І Європі, на мою думку, слід аплодувати за її надихаюче рішення прийняти величезну кількість українських біженців та відмовитись від російської нафти і газу. Європа в цілому повинна і буде надалі всіляко підтримувати Україну фінансово, військово та в міжнародних органах", - додав гендиректор AJC.

Щодо ситуації у СЩА, Дойч вважає, що, попри внутрішній розрив у Конгресі, підтримка України є критичною точкою двопартійного консенсусу.

Нагадаємо, цьогоріч Kyiv Jewish Forum-2023 проходить у Вашингтоні під лозунгом Stand with Ukraine. Ініціатором KJF є президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.

У вступній промові Ложкін заявив, що від України сьогодні залежить майбутнє Європи та всього цивілізованого світу.

За словами екс-премʼєр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, попри певні затримки у прийнятті рішень, обсяги військової допомоги Україні з боку США перевершують очікування скептиків.

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