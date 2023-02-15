Американский еврейский комитет задействует для помощи Украине 25 офисов в США и 14 за границей

"AJC продолжит громко и последовательно выступать в поддержку Украины. Мы сделаем это через наши 25 офисов в США, наши 14 зарубежных представительств и пять глобальных институтов", - подчеркнул Дойч в ходе включения из Вашингтона.

Он также рассказал, что недавно вернусь из Брюсселя, где встречался с большим кругом чиновников, представителями НАТО, Европарламента, Еврокомиссии, послами.

"Мои встречи с чиновниками НАТО и ЕС дали понять, что чиновники в Брюсселе и по всей Европе привержены обеспечению территориального суверенитета и целостности Украины. И Европе, как мне кажется, следует аплодировать за ее вдохновляющее решение принять огромное количество украинских беженцев и отказаться от российской нефти и газа. Европа в целом должна и в дальнейшем будет всячески поддерживать Украину финансово, военно и в международных органах", - уверен гендиректор AJC.

Относительно ситуации в США Дойч считает, что, несмотря на внутренний разрыв в Конгрессе, поддержка Украины является критической точкой двухпартийного консенсуса.