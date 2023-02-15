Американский еврейский комитет задействует для помощи Украине 25 офисов в США и 14 за границей

Американский еврейский комитет (American Jewish Committee) готов привлечь в поддержку Украины в противостоянии российской агрессии десятки своих офисов в США и за рубежом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора AJC, экс-конгрессмена Теда Дойча во время Kyiv Jewish Forum.
"AJC продолжит громко и последовательно выступать в поддержку Украины. Мы сделаем это через наши 25 офисов в США, наши 14 зарубежных представительств и пять глобальных институтов", - подчеркнул Дойч в ходе включения из Вашингтона.
Он также рассказал, что недавно вернусь из Брюсселя, где встречался с большим кругом чиновников, представителями НАТО, Европарламента, Еврокомиссии, послами.
"Мои встречи с чиновниками НАТО и ЕС дали понять, что чиновники в Брюсселе и по всей Европе привержены обеспечению территориального суверенитета и целостности Украины. И Европе, как мне кажется, следует аплодировать за ее вдохновляющее решение принять огромное количество украинских беженцев и отказаться от российской нефти и газа. Европа в целом должна и в дальнейшем будет всячески поддерживать Украину финансово, военно и в международных органах", - уверен гендиректор AJC.
Относительно ситуации в США Дойч считает, что, несмотря на внутренний разрыв в Конгрессе, поддержка Украины является критической точкой двухпартийного консенсуса.
Напомним, в нынешнем году Kyiv Jewish Forum-2023 проходит в Вашингтоне под лозунгом Stand with Ukraine. Инициатором KJF является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.
Во вступительной речи Ложкин заявил, что от Украины сегодня зависит будущее Европы и всего цивилизованного мира.
По словам экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, несмотря на определенные задержки в принятии решений, объемы военной помощи Украине со стороны США превосходят ожидания скептиков.
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