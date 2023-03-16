Американский дрон MQ-9 Reaper находился вблизи главной базы РФ в Крыму, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express .

На видео столкновения российского истребителя и американского беспилотника, которое было обнародовано сегодня, определенные детали позволили локализовать место событий.

Журналисты с помощью сервиса Google Earth установили, что береговая линия, которая попала на видео, совпадает с локацией в районе к юго-западу от Севастополя. На что указывает отблеск от водной поверхности Чернореченского водохранилища и вершины Крымских гор.

Издание отмечает, что американский дрон действительно вплотную приблизился к базе РФ, при этом мог вести оптическую разведку благодаря камерам. При этом отмечается, что в поле зрения беспилотника могла находиться не только главная военно-морская база РФ, но и авиабазы рядом с Севастополем, в частности "Бельбек".

Кроме того, ВВС США опубликовали карту с указанием приблизительных мест и времени столкновения американского беспилотника MQ-9 Reaper с российским истребителем над Черным морем.

"Точки на карте нанесены не в масштабе, расстояния, указанные в текстовых полях, являются оценкой местоположения инцидента", - говорится в сообщении.