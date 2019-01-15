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Американский БПЛА провел разведывательный полет над Донбассом и Крымом

Новости » Общество    15.01.2019 - 16:25
Американский БПЛА провел разведывательный полет над Донбассом и Крымом
Фото: беспилотник RQ-4B Global Hawk (doncio.navy.mil)

Полет беспилотника начался около 6 часов утра

Разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk Военно-воздушных сил США сегодня, 15 января, начал разведывательный полет вдоль линии соприкосновения на Донбассе и вблизи оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Український мілітарний портал".

Сообщается, что полет беспилотника начался около 6 часов утра, когда RQ-4B Global Hawk взлетел с военной базы Сигонела в Италии. В 7:30 он зашел в воздушное пространство Украины и через час начал осуществление полета на Донбассе.

По завершению полета около 15:30 он изменил курс и направился для выполнения задания вблизи оккупированного Крыма.

Добавим, что RQ-4 Global Hawk - стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат, оборудованный комплексом радиоэлектронной разведки.

 

Напомним, в конце ноября разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk 11-2047 FORTE10 Военно-воздушных сил США совершил разведывательный полет над Донбассом.

На Донбассе 13 января оккупанты в очередной раз обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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