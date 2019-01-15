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Американський БПЛА провів розвідувальний політ над Донбасом і Кримом

Новини » Суспільство    15.01.2019 - 16:25
Американський БПЛА провів розвідувальний політ над Донбасом і Кримом
Фото: безпілотник RQ-4B Global Hawk (doncio.navy.mil)

Політ безпілотника почався близько 6 годин ранку

Розвідувальний безпілотник RQ-4B Global Hawk Військово-повітряних сил США сьогодні, 15 січня, почав розвідувальний політ уздовж лінії зіткнення на Донбасі і поблизу окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український мілітарний портал".

Повідомляється, що політ безпілотника почався близько 6 годин ранку, коли RQ-4B Global Hawk злетів з військової бази Сігонела в Італії. В 7:30 він зайшов у повітряний простір України і через годину почав здійснення польоту на Донбасі.

Після завершення польоту близько 15:30 він змінив курс і попрямував для виконання завдання поблизу окупованого Криму.

Додамо, що RQ-4 Global Hawk - стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат, обладнаний комплексом радіоелектронної розвідки.

 

Нагадаємо, в кінці листопада розвідувальний безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk 11-2047 FORTE10 Військово-повітряних сил США здійснив розвідувальний політ над Донбасом.

На Донбасі 13 січня окупанти в черговий раз обстріляли безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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