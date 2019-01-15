Американський БПЛА провів розвідувальний політ над Донбасом і Кримом

Політ безпілотника почався близько 6 годин ранку
Розвідувальний безпілотник RQ-4B Global Hawk Військово-повітряних сил США сьогодні, 15 січня, почав розвідувальний політ уздовж лінії зіткнення на Донбасі і поблизу окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український мілітарний портал".
Повідомляється, що політ безпілотника почався близько 6 годин ранку, коли RQ-4B Global Hawk злетів з військової бази Сігонела в Італії. В 7:30 він зайшов у повітряний простір України і через годину почав здійснення польоту на Донбасі.
Після завершення польоту близько 15:30 він змінив курс і попрямував для виконання завдання поблизу окупованого Криму.
Додамо, що RQ-4 Global Hawk - стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат, обладнаний комплексом радіоелектронної розвідки.
Нагадаємо, в кінці листопада розвідувальний безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk 11-2047 FORTE10 Військово-повітряних сил США здійснив розвідувальний політ над Донбасом.
На Донбасі 13 січня окупанти в черговий раз обстріляли безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.