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Американський безпілотник провів розвідку біля кордонів Криму

Новини » В світі     28.12.2019 - 07:09
Американський безпілотник провів розвідку біля кордонів Криму
Ілюстративне фото (aa.com.tr)

Безпілотник вилетів з бази НАТО на італійському острові Сицилія

Американський безпілотний літальний апарат RQ-4B-40 Global Hawk провів біля кордонів Криму розвідувальний політ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий ресурс Plane Radar в Twitter.

Безпілотник вилетів з бази НАТО на італійському острові Сицилія, а потім провів моніторинг уздовж лінії розмежування в Донбасі. Згодом БПЛА провів розвідку вздовж Чорноморського узбережжя.

Відзначимо, що в листопаді біля кордонів Росії розвідувальний політ провели безпілотник ВПС США і військовий літак ВПС Великоъ Британії.

Нагадаємо, сто 12 грудня російські військові артилерійського підрозділу армійського корпусу провели бойову підготовку із застосуванням безпілотних літальних апаратов (БПЛА) в анексованому Криму.

Під час запуску безпілотників відпрацьовувалися розвідувально-пошукові дії з виявлення командних пунктів умовного противника з подальшою передачею виявлених координат штабам артилерійських підрозділів.

Раніше РБК-Україна писало, що в серпні у Криму російські військово-морські сили розмістили ескадрилью далеких безпілотників "Форпост". Безпілотники були розміщені поблизу Севастополя.

Також повідомлялося, що українські військові готові застосовувати зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1" проти російських БПЛА з боку анексованого Криму. Як зазначили у Військово-повітряних силах України, "Буки" є ефективною зброєю проти БПЛА "Форпост" та "Орлан", які розміщені в анексованому Криму.

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