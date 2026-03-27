Американських військових чекає велика небезпека на іранському острові Харг, - Reuters

Аналітики Reuters стверджують, що операція з захвату острова Харг може бути здійснена швидко, але наражає американських військ на велику небезпеку та продовжить, а не скоротить війну.

Острів Харг розташований за 26 км від узбережжя Ірану в північній частині затоки, приблизно за 483 км на північний захід від Ормузької протоки. Він лежить у водах, достатньо глибоких, щоб танкери, які занадто великі для наближення до мілководних прибережних вод материкової частини Ірану, могли швартуватися до нього.

Американські війська завдали ударів по Харгу в середині березня. Трамп заявив, що вони "повністю знищили" всі військові цілі там, і додав, що наступною їхньою ціллю можуть бути нафтова інфраструктура.

Чиновники зі США повідомили Reuters, що адміністрація зважує, чи варто відправляти наземні війська на острів .

Контингенти морських піхотинців можуть прибути до регіону приблизно наприкінці місяця, а джерела повідомляють, що Пентагон також планує направити тисячі повітряно-десантних військ , щоб дати Трампу більше можливостей, якщо він накаже провести наземний штурм.

Дрони та міни

Американські війська, ймовірно, можуть захопити острів відносно швидко, але це не обов'язково призведе до швидкого та рішучого завершення війни, якої прагне Трамп, враховуючи його непопулярність вдома напередодні проміжних виборів у листопаді.

"Захоплення та окупація острова Харг, ймовірніше, розширить та продовжить війну, ніж принесе якусь вирішальну перемогу", – пишуть Райан Бробст та Кемерон Макміллан з Фонду захисту демократій.

Вони заявили, що американські війська зазнають ракетних атак і атак безпілотників, зокрема, потенційно, невеликих, але смертоносних "дронів з камерами огляду від першої особи", які вже використовуються мільйонами в Україні.

«Після будь-яких успішних ударів іранський режим, як очікується, опублікує відео цих атак в Інтернеті, використовуючи відверті сцени загибелі американських військовослужбовців як пропаганду», – заявили вони.

Військам треба підтримка

Про це TWZ.com розповів колишній командувач Центрального командування США Джозеф Вотел., відкриває нову вкладкуминулого тижня, що хоча на острові Харг буде потрібно лише від 800 до 1000 військовослужбовців, їм знадобиться логістичне забезпечення, яке також потребуватиме захисту.

Вотел сказав, що війська будуть дуже вразливими, і сумнівався, що захоплення острова дасть якусь особливу тактичну перевагу.

«Це було б трохи дивно... Але ми б точно могли це зробити, якби довелося», - сказав Вотел.