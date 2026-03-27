Американских военных ждет большая опасность на иранском острове Харг, - Reuters

Аналитики Reuters утверждают, что операция по захвату острова Харг может быть осуществлена быстро, но подвергает американские войска большой опасности и продлит, а не сократит войну.

Остров Харг расположен в 26 км от побережья Ирана в северной части залива, примерно в 483 км к северо-западу от Ормузского пролива. Он лежит в водах, достаточно глубоких, чтобы танкеры, которые слишком велики для приближения к мелководным прибрежным водам материковой части Ирана, могли швартоваться к нему.

Американские войска нанесли удары по Харгу в середине марта. Трамп заявил, что они "полностью уничтожили" все военные цели там, и добавил, что следующей их целью могут быть нефтяная инфраструктура.

Чиновники из США сообщили Reuters, что администрация взвешивает, стоит ли отправлять наземные войска на остров.

Контингенты морских пехотинцев могут прибыть в регион примерно в конце месяца, а источники сообщают, что Пентагон также планирует направить тысячи воздушно-десантных войск, чтобы дать Трампу больше возможностей, если он прикажет провести наземный штурм.

Дроны и мины

Американские войска, вероятно, могут захватить остров относительно быстро, но это не обязательно приведет к быстрому и решительному завершению войны, к которой стремится Трамп, учитывая его непопулярность дома накануне промежуточных выборов в ноябре.

"Захват и оккупация острова Харг, скорее всего, расширит и продолжит войну, чем принесет какую-то решающую победу", - пишут Райан Бробст и Кэмерон Макмиллан из Фонда защиты демократий.

Они заявили, что американские войска подвергаются ракетным атакам и атакам беспилотников, в частности, потенциально, небольших, но смертоносных "дронов с камерами обзора от первого лица", которые уже используются миллионами в Украине.

"После любых успешных ударов иранский режим, как ожидается, опубликует видео этих атак в Интернете, используя откровенные сцены гибели американских военнослужащих в качестве пропаганды", - заявили они.

Войскам нужна поддержка

Об этом TWZ.com рассказал бывший командующий Центрального командования США Джозеф Вотел на прошлой неделе, что хотя на острове Харг потребуется лишь от 800 до 1000 военнослужащих, им понадобится логистическое обеспечение, которое также будет нуждаться в защите.

Вотел сказал, что войска будут очень уязвимыми, и сомневался, что захват острова даст какое-то особое тактическое преимущество.

"Это было бы немного странно... Но мы бы точно могли это сделать, если бы пришлось", - сказал Вотел.