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У американских дипломатов в Париже и Женеве выявили "гаванский синдром". Что это такое

Автор: Артем Горовенко

У нескольких сотрудников дипломатических миссий США в Женеве и Париже выявили так называемый "гаванский синдром". Как минимум одного из них эвакуировали на родину для госпитализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отметим, "гаванский синдром" - это совокупность ряда неврологических симптомов, в том числе головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом. Правительство США считает это заболевание следствием атаки с использованием микроволнового оружия. Впервые оно наблюдалось у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване (Куба) и членов их семей.

По данным источников WSJ, о возможных нападениях на дипломатов в европейских городах сообщалось по внутренним каналам еще летом 2021 года. По крайней мере, три американца, которые работают в консульстве в Женеве, страдали "гаванским синдромом", а одного из них эвакуировали на лечение в США.

Кроме того, в Париже высокопоставленные сотрудники посольства проинформировали дипломатов об одном предполагаемом случае и призвали других сообщать о любых необычных симптомах.

Государственный департамент не ответил на запрос WSJ. Как правило, он не комментирует сообщения о таких инцидентах, ссылаясь на конфиденциальность.

Напомним, в прошлом году директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил Россию о последствиях, если ее спецслужбы окажутся ответственными за "гаванский синдром" у американских дипломатов.

А президент США Джо Байден даже выделял помощь жертвам "гаванского синдрома".

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