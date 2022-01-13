У американских дипломатов в Париже и Женеве выявили "гаванский синдром". Что это такое

Отметим, "гаванский синдром" - это совокупность ряда неврологических симптомов, в том числе головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом. Правительство США считает это заболевание следствием атаки с использованием микроволнового оружия. Впервые оно наблюдалось у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване (Куба) и членов их семей.

По данным источников WSJ, о возможных нападениях на дипломатов в европейских городах сообщалось по внутренним каналам еще летом 2021 года. По крайней мере, три американца, которые работают в консульстве в Женеве, страдали "гаванским синдромом", а одного из них эвакуировали на лечение в США.

Кроме того, в Париже высокопоставленные сотрудники посольства проинформировали дипломатов об одном предполагаемом случае и призвали других сообщать о любых необычных симптомах.

Государственный департамент не ответил на запрос WSJ. Как правило, он не комментирует сообщения о таких инцидентах, ссылаясь на конфиденциальность.