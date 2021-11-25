Глава ЦРУ предупредил Москву о последствиях из-за "гаванского синдрома"
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США предупредил о последствиях для РФ, если российские спецслужбы окажутся ответственными за "гаванский синдром" у американских дипломатов. Уильям Бернс был с визитом в Москве в ноябре.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По словам источников, формулировка обращения директора ЦРУ не предполагала каких-либо обвинений в адрес Москвы.
"Бернс сказал им, что заставлять дипломатов США и членов их семей страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний - это выходит за рамки приемлемого поведения для профессиональных разведслужб", - сказано в статье.
Напомним, ранее разведка США заподозрила Россию в причастности к атакам на американских дипломатов в Вене акустическими волнами или "направленной энергией".
Отметим, американское издание Politico сообщало, что за атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников американской разведки по всему миру может стоять российское ГРУ.