Глава ЦРУ предупредил Москву о последствиях из-за "гаванского синдрома"

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США предупредил о последствиях для РФ, если российские спецслужбы окажутся ответственными за "гаванский синдром" у американских дипломатов. Уильям Бернс был с визитом в Москве в ноябре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам источников, формулировка обращения директора ЦРУ не предполагала каких-либо обвинений в адрес Москвы. "Бернс сказал им, что заставлять дипломатов США и членов их семей страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний - это выходит за рамки приемлемого поведения для профессиональных разведслужб", - сказано в статье.