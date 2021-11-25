ru ua
Чт, 25 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава ЦРУ предупредил Москву о последствиях из-за "гаванского синдрома"

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 25 ноября 2021 02:39
Глава ЦРУ предупредил Москву о последствиях из-за "гаванского синдрома" Фото: Уильям Бернс, глава ЦРУ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США предупредил о последствиях для РФ, если российские спецслужбы окажутся ответственными за "гаванский синдром" у американских дипломатов. Уильям Бернс был с визитом в Москве в ноябре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам источников, формулировка обращения директора ЦРУ не предполагала каких-либо обвинений в адрес Москвы.

"Бернс сказал им, что заставлять дипломатов США и членов их семей страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний - это выходит за рамки приемлемого поведения для профессиональных разведслужб", - сказано в статье.

Напомним, ранее разведка США заподозрила Россию в причастности к атакам на американских дипломатов в Вене акустическими волнами или "направленной энергией".

Отметим, американское издание Politico сообщало, что за атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников американской разведки по всему миру может стоять российское ГРУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦРУ
NEWS
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
DAILY
Французский Трамп. Сможет ли фанат Путина победить Макрона на выборах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Французский Трамп. Сможет ли фанат Путина победить Макрона на выборах