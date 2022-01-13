ru ua
Чт, 13 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У американских дипломатов в Париже и Женеве выявили "гаванский синдром". Что это такое

Новина українською →
Четверг 13 января 2022 14:39
У американских дипломатов в Париже и Женеве выявили "гаванский синдром". Что это такое Фото: у дипломатов США снова выявили "гаванский синдром" (state gov)
Автор: Артем Горовенко

У нескольких сотрудников дипломатических миссий США в Женеве и Париже выявили так называемый "гаванский синдром". Как минимум одного из них эвакуировали на родину для госпитализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отметим, "гаванский синдром" - это совокупность ряда неврологических симптомов, в том числе головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом. Правительство США считает это заболевание следствием атаки с использованием микроволнового оружия. Впервые оно наблюдалось у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване (Куба) и членов их семей.

По данным источников WSJ, о возможных нападениях на дипломатов в европейских городах сообщалось по внутренним каналам еще летом 2021 года. По крайней мере, три американца, которые работают в консульстве в Женеве, страдали "гаванским синдромом", а одного из них эвакуировали на лечение в США.

Кроме того, в Париже высокопоставленные сотрудники посольства проинформировали дипломатов об одном предполагаемом случае и призвали других сообщать о любых необычных симптомах.

Государственный департамент не ответил на запрос WSJ. Как правило, он не комментирует сообщения о таких инцидентах, ссылаясь на конфиденциальность.

Напомним, в прошлом году директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил Россию о последствиях, если ее спецслужбы окажутся ответственными за "гаванский синдром" у американских дипломатов.

А президент США Джо Байден даже выделял помощь жертвам "гаванского синдрома".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Париж Женева
NEWS
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
DAILY
Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине