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Американские войска оставят на границе с Мексикой еще на два месяца

Новости » Общество    05.12.2018 - 09:33
Американские войска оставят на границе с Мексикой еще на два месяца
Иллюстративное фото (GettyImages)

В Пентагоне подписали соответствующий документ

Дислокацию армии Соединенных Штатов на границе с Мексикой для предотвращения нелегальной миграции продлят еще на два месяца. Соответствующее решение утвердили в Пентагоне, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщает высокопоставленный источник в Пентагоне, мандат регулярных войск на границе с Мексикой действует до 15 декабря. Однако Министр обороны США Джеймс Маттис утвердил запрос на продление дислокации американских войск. Теперь военные на границе с Мексикой будут находиться как минимум до конца января 2019 года.

Известно, что поддержка на границе будет включать в себя "ограниченный потенциал авиации, техники, медицинской и военной полиции".

Напомним, 25 ноября 2018 стало известно, что Соединенные Штаты закрыли границу с Мексикой за попытку мигрантов из Центральной Америки ее прорвать. Но даже после закрытия границы мигранты не оставляют попыток попасть на территорию США.

Добавим, президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика теряет от нелегальной иммиграции, как минимум, 250 млрд долларов ежегодно, а охрана границы с Мексикой обойдется гораздо дешевле.

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