Пентагон просять залишити військових на кордоні з Мексикою до січня

Фото: Джеймс Меттіс (flickr.com/secdef)

Міністерство внутрішньої безпеки США побоюється "потенційної масової міграції"

Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів (DHS) звернулося до Міноборони з проханням продовжити терміни перебування військових на американсько-мексиканському кордоні до кінця січня 2019 року. Про це повідомив глава Пентагону Джеймс Меттіс, передає РБК-Україна з посиланням на Politico.

У DHS необхідність продовження перебування військових на кордоні з Мексикою обґрунтовують загрозою, що йде від "потенційної масової міграції".

Президент США Дональд Трамп відправив на кордон із Мексикою військовослужбовців у жовтні 2018 року, щоб вони допомогли зупинити "караван мігрантів" з Гондурасу.

Нагадаємо, Трамп дозволив військовим на американсько-мексиканському кордоні відкривати вогонь на поразку в разі крайньої необхідності.

"Я сподіваюся, що їм не доведеться стріляти на поразку, однак у мене немає вибору, тому що вони мають справу з грубими людьми", - заявив Трамп.

25 листопада кілька сотень мігрантів із Центральної Америки, які напередодні приїхали до мексикансько-американського кордону, спробували прорватися на територію США.