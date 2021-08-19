Американские военные не смогут доставлять людей в аэропорт Кабула, - Пентагон

Военные США больше не смогут доставлять людей в аэропорт Кабула для эвакуации из Афганистана . Об этом заявили в Пентагоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

ы сделаем все от нас зависящее, чтобы продолжать попытки разрешить конфликты и создать возможность добраться до аэродрома... В настоящее время у меня нет возможности выйти и расширить операции в Кабуле", -

По словам министра обороны США Ллойда Остина, американские военные не смогут доставлять людей для эвакуации в аэропорт, поскольку сосредоточены на обеспечении безопасности аэродрома.

Напомним, что талибы устроили стрельбу по людям, которые пытались эвакуироваться из Афганистана. Они начали отгонять людей от аэропорта выстрелами.

Также сообщалось, что по военным США в аэропорту Кабула открыли огонь. Американцам пришлось ответить на выстрелы.