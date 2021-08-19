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Американские военные не смогут доставлять людей в аэропорт Кабула, - Пентагон

Автор: Наталья Скороход

Военные США больше не смогут доставлять людей в аэропорт Кабула для эвакуации из Афганистана. Об этом заявили в Пентагоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, американские военные не смогут доставлять людей для эвакуации в аэропорт, поскольку сосредоточены на обеспечении безопасности аэродрома.

ы сделаем все от нас зависящее, чтобы продолжать попытки разрешить конфликты и создать возможность добраться до аэродрома... В настоящее время у меня нет возможности выйти и расширить операции в Кабуле", -

Напомним, что талибы устроили стрельбу по людям, которые пытались эвакуироваться из Афганистана. Они начали отгонять людей от аэропорта выстрелами.

Также сообщалось, что по военным США в аэропорту Кабула открыли огонь. Американцам пришлось ответить на выстрелы.

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Афганистан