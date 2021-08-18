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Делегация правительства Афганистана попросила Катар о временном убежище

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Доха, Среда 18 августа 2021 19:28
Делегация правительства Афганистана попросила Катар о временном убежище Фото: делегация правительства Афганистана попросила убежища в Катаре (twitter.com/pajhwok)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительственная делегация Афганистана на переговорах с радикальным движением "Талибан" в Дохе попросила власти Катара о временном убежище. Ее участники планируют дождаться создания инклюзивного афганского правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Pajhwok.

По его информации, представители правительственной делегации Афганистана, участвующие в переговорах с захватившими власть в стране талибами в Дохе, попросили о временном убежище в Катаре до создания инклюзивного правительства.

Переговоры в Дохе между правительством Афганистана и талибами велись с сентября 2020 года. Консультации неоднократно прерывались. Во время встреч сторонам не удалось достигнуть договоренностей ни по одному из вопросов.

Напомним, радикальное движение "Талибан" стремительно захватило власть в Афганистане. Президент Ашраф Гани покинул страну. В данный момент он находится в ОАЭ.

Отметим, в аэропорту Кабула скопились тысячи людей, которые хотят покинуть Афганистан. Талибы, чтобы отогнать толпу, открывают предупредительный огонь.

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