Делегация правительства Афганистана попросила Катар о временном убежище
Правительственная делегация Афганистана на переговорах с радикальным движением "Талибан" в Дохе попросила власти Катара о временном убежище. Ее участники планируют дождаться создания инклюзивного афганского правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Pajhwok.
По его информации, представители правительственной делегации Афганистана, участвующие в переговорах с захватившими власть в стране талибами в Дохе, попросили о временном убежище в Катаре до создания инклюзивного правительства.
Переговоры в Дохе между правительством Афганистана и талибами велись с сентября 2020 года. Консультации неоднократно прерывались. Во время встреч сторонам не удалось достигнуть договоренностей ни по одному из вопросов.
Напомним, радикальное движение "Талибан" стремительно захватило власть в Афганистане. Президент Ашраф Гани покинул страну. В данный момент он находится в ОАЭ.
Отметим, в аэропорту Кабула скопились тысячи людей, которые хотят покинуть Афганистан. Талибы, чтобы отогнать толпу, открывают предупредительный огонь.