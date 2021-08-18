Талибы пытаются предупредительными выстрелами отогнать людей от аэропорта Кабула

Боевики "Талибана" начали отгонять от периметра аэропорта Кабула людей, которые хотят бежать из Афганистана. Чтобы отогнать толпу, боевики открывают предупредительный огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN .

По информации журналиста CNN, находящегося на месте событий, талибы пытаются физически помешать людям попасть на территорию аэропорта, который является единственной дверью для побега из Афганистана.

"Мы видели и слышали, как они много стреляли в сторону толпы, чтобы разогнать ее. Они не целятся в людей, не пытаются убивать людей. Но, конечно же, люди получают различные травмы", - сказал журналист.

Сейчас у входа в аэропорт все еще остается большая толпа, которая надеется попасть внутрь.

"Непонятно, есть ли у них документы, если им отказали и сказали, что они не могут пройти на территорию аэропорта, или у них нет средств, чтобы попасть внутрь", - добавил он.