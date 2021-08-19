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Американські військові не зможуть доставляти людей в аеропорт Кабула, - Пентагон

Автор: Наталья Скороход

Військові США більше не зможуть доставляти людей в аеропорт Кабула для евакуації з Афганістану. Про це заявили в Пентагоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, американські військові не зможуть доставляти людей для евакуації в аеропорт, оскільки зосереджені на забезпеченні безпеки аеродрому.

и зробимо все від нас залежне, щоб продовжувати спроби вирішити конфлікти та створити можливість дістатися до аеродрому... В даний час у мене немає можливості вийти і розширити операції в Кабулі", -

Нагадаємо, що таліби влаштували стрілянину по людях, які намагалися евакуюватися з Афганістану. Вони почали відганяти людей від аеропорту пострілами.

Також повідомлялося, що по військових США в аеропорту Кабула відкрили вогонь. Американцям довелося відповісти на постріли.

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Афганистан