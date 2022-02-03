Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ. Контртеррористическая операция была проведена на северо-западе Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

"Вчера вечером по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным", - заявил он.

Байден подчеркнул, что все американские военные благополучно вернулись с операции.

"Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы вывели с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши - лидера ИГИЛ", - заявил он.