Боевики ИГИЛ сбежали из тюрьмы в Сирии

Не менее 20 заключенных из числа бывших боевиков группировки ИГИЛ совершили побег из тюрьмы Эс-Санавия в городе Хасеке. Пособники террористов подорвали у входа в тюрьму две заминированные машины, чтобы облегчить им побег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Курдские формирования из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые контролируют город, блокировали квартал Гувейран, где находится тюрьма.

В небе барражируют вертолеты ВВС США, которые ведут поиск группы беглецов.

Террористы, бежавшие из тюрьмы, вооружены. Между ними и охранниками произошла перестрелка, были слышны также взрывы гранат.

Пока нет сведений о том, удалось ли бежавшим заключенным выбраться из города.

Командование СДС перебросило в Хасеке элитные спецподразделения для преследования террористов, которые прочесывают сейчас районы Хай-эз-Зухур и Хош-эль-Баар, где могли укрыться террористы и их пособники.