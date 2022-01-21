ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Боевики ИГИЛ сбежали из тюрьмы в Сирии

Новина українською →
Сирия, Пятница 21 января 2022 07:20
Боевики ИГИЛ сбежали из тюрьмы в Сирии Фото: боевики ИГИЛ сбежали из тюрьмы в Сирии (trendswide.com)
Автор: Артур Родивилов

Не менее 20 заключенных из числа бывших боевиков группировки ИГИЛ совершили побег из тюрьмы Эс-Санавия в городе Хасеке. Пособники террористов подорвали у входа в тюрьму две заминированные машины, чтобы облегчить им побег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Курдские формирования из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые контролируют город, блокировали квартал Гувейран, где находится тюрьма.

В небе барражируют вертолеты ВВС США, которые ведут поиск группы беглецов.

Террористы, бежавшие из тюрьмы, вооружены. Между ними и охранниками произошла перестрелка, были слышны также взрывы гранат.

Пока нет сведений о том, удалось ли бежавшим заключенным выбраться из города.

Командование СДС перебросило в Хасеке элитные спецподразделения для преследования террористов, которые прочесывают сейчас районы Хай-эз-Зухур и Хош-эль-Баар, где могли укрыться террористы и их пособники.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИГИЛ Сирия
NEWS
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
DAILY
Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ