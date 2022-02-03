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Американські військові ліквідували одного з лідерів ІДІЛ

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Четвер 03 лютого 2022 15:21
Американські військові ліквідували одного з лідерів ІДІЛ Фото: американські військові ліквідували одного з лідерів ІДІЛ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що американські військові ліквідували одного з лідерів ІДІЛ. Контртерористична операція була проведена на північному заході Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Вчора ввечері за моєю вказівкою збройні сили США на північному заході Сирії успішно провели контртерористичну операцію, щоб захистити американський народ і наших союзників і зробити світ більш безпечним", - заявив він.

Байден підкреслив, що всі американські військові благополучно повернулися з операції.

"Завдяки майстерності і хоробрості наших Збройних сил ми вивели з поля бою Абу Ібрагіма аль-Хашимі аль-Курайші - лідера ІДІЛ", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що у Сирії з в'язниці втекло з в'язниці понад 20 бойовиків угруповання ІДІЛ.

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ІДІЛ Джозеф Байден Сполучені Штати Америки
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