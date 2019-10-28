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Американські солдати повернулися на військову базу в Сирії

Новини » В світі    28.10.2019 - 11:42
Американські солдати повернулися на військову базу в Сирії
Ілюстративне фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

Понад 500 військових США повернулися на базу в Сирії

Американські солдати, а також військова техніка повернулися на військову базу на північному сході Сирії. Про це повідомляє Alarabiya.

Повідомляється, що в понеділок, 28 жовтня, понад 500 американських військових перетнули іраксько-сирійський кордон і повернулися на базу, яка розташована між Тал-Тамром і Тал-Байдар і з'єднує іракський кордон Ель-Камишли і Алеппо.

Також говориться, що протягом останніх п'яти днів американські літаки здійснювали посадку в аеропорту міста Срин, в яких перебували американська військова техніка і транспортні засоби. Крім цього, в ніч на неділю зафіксовано в'їзд двох конвоїв США на сирійську землю, на яких знаходилося понад 85 транспортних засобів і вантажівок з військовою технікою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США планують залишити близько 500 американських військових у Сирії для охорони нафтових родовищ на північному сході регіону. Влада США не хочуть дозволити бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" повернути контроль над нафтою в Сирії.

Також повідомлялося, що 21 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська залишають зону бойових дій на північному сході Сирії. При цьому він повідомив, що невелика кількість американських військовослужбовців залишиться в інших регіонах Сирії для забезпечення безпеки нафти.

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