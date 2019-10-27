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Сирийские курды отводят войска от турецкой границы

Новости » Общество    27.10.2019 - 16:17
Сирийские курды отводят войска от турецкой границы
Фото: сирийские курды (twitter.com/Mardini333)

"Сирийские демократические силы" начали отвод военизированных формирований курдов

"Сирийские демократические силы" (СДС) начали отвод военизированных формирований курдов от сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает агентство Firat со ссылкой на официальное заявление СДС.

СДС признали соглашение, достигнутое в Сочи президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Указывается, что решение было принято после "обстоятельных обсуждений с Россией".

"Призываем Российскую Федерацию исполнить свои собственные обязательства и создать основу для конструктивного диалога между автономной администрацией курдов и правительством в Дамаске", - говорится в тексте.

Турция 9 октября начала военную операцию на северо-востоке Сирии, целью которой было уничтожение "террористов" курдских формирований на границе с Сирией и создание на севере республики безопасной зоны, куда могли бы вернуться беженцы. 17 октября США и Турция договорились приостановить операцию в обмен на снятие с Анкары экономических санкций.

24 октября стало известно, что Сирийские демократические силы под руководством курдов заявили, что Турция и ее сирийские союзники в четверг начали крупномасштабное наступление на три деревни, несмотря на перемирие. В заявлении СДС говорилось, что атака турецких войск на деревни за пределами зоны прекращения огня вынудила тысячи мирных жителей бежать. Курды призвали США вмешаться и остановить нападение турецких войск.

Недавно президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае если за 150 часов курдские формирования "Отряда народной самообороны" и "Рабочей партии Курдистана" не покинут северную часть Сирии, Турция готова будет сама очистить регион.

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