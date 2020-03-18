Американські експерти назвали призначення Венедіктової поганою новиною для інвесторів

Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

На думку експертів, Венедіктова не готова для посади генерального прокурора України

Американські експерти назвали призначення на посаду генерального прокурора України Ірину Венедіктову поганим сигналом для міжнародних інвесторів. Про це пише "Голос Америки", передає РБК-Україна.

Так, за словами експерта "Центру міжнародного приватного підприємництва" Еріка Гонца голосування за Венедіктову "тривожний день для незалежності прокурорів".

"Одне з найбільших нарікань серед бізнесу в Україні є брак правосуддя. Тепер в Україні є генеральна прокурорка, яка дуже близька до партії президента, і моє побоювання, що інвестори та бізнес сприймуть її призначення як повернення до старих правил в Україні”, - зазначає Ерік Гонц.

Він також звернув увагу на те, що родина Венедиктової може бути близькою до “внутрішнього кола українських олігархів”.

"Це призначення демонструє зміну підходу адміністрації Зеленського. Мовляв, от ми маємо всі нові обличчя в уряді. І у нас є Генеральна прокурорка, яка насправді тісно переплетена з так званою українською елітою", - говорить експерт.

Водночас, Гонц зазначає, що попередній генпрокурор Руслан Рябошапка продемонстрував свою незалежність від президентського офісу.

“Мене як оглядача ситуації в Україні лякає те, що Україна повертається до старих поганих часів. Видалити з уряду важливих гравців, які мали добрі відносини з МВФ, було надзвичайно поганою ідеєю. Якби я мав можливість поговорити з президентом Зеленським, я б йому сказав: припиніть, будь ласка, не робіть більше жодних змін, інвестори вже й так на межі, українців і так вже розглядають як країну високого ризику. Зупиніться, просто зупиніться”, - говорить оглядач.

Своєю чергою, експерт аналітичного центру “Атлантична Рада” Мелінда Герінг додає, що Ірина Венедіктова не готова для посади генерального прокурора України.

"Вона - абсолютно хибна кандидатура на цю посаду. Посада Генерального прокурора - одна з 5-ти найважливіших посад в країні. Вона ніколи не була прокурором, вона політично не є нейтрально, а це передбачено законом, і вона є політичною фігурою - третій номер в партії "Слуга народу" торік. Вона навіть не пройшла конкурс на посаду Верховного суду", - розповідає Герінг.

Оглядач "Атлантичної Ради" припускає, що Ірину Венедіктову призначили для того, щоб вона висунула звинувачення проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

“Якщо це правда, якщо Венедиктову призначили, щоб вона висунула звинувачення проти Петра Порошенка, ми повертаємось в старі погані часи. Генеральна прокуратура не повинна грати такі ігри. Мене не вражає те, що вона - перша жінка на посту Генерального прокурора України. Що важливо, це її репутація. І вона не має доброї репутації. В України зараз дуже поганий місяць”, - наголошує експерт.

Різка зміна уряду в розпал кризи - це надто ризикований крок, переконаний посадовець Пентагону в адміністрації часів Обами Майкл Карпентер. Зміну генпрокурора політичний оглядач називає “поганим сигналом”.

“Мені важко зрозуміти, як в цей час президент і його команда вирішили звільнити стільки людей в уряді, що користуються такою великою довірою на Заході. Зокрема, колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку. І також міністрів фінансів, оборони, економіки, вони працювали над справді глибокими системними реформами. Звільнити їх в цей час, коли ціни на нафту впали, світ входить в стан рецесії (якщо не депресії), коли є страх щодо поширення коронавірусу, це дуже погані новини для тих, хто стежить на ситуацією в Україні. Незалежно, як проявить себе новий уряд, це дуже поганий сигнал”, - резюмує Карпентер.

Нагадаємо, 17 березня Верховна рада призначила новим генпрокурором України Ірину Венедіктову. В ході свого виступу Венедіктова заявила, що в Україні немає політичних переслідувань.

РБК-Україна писало, що виконуючим обов'язки генерального прокурора України офіційно був призначений Віктор Чумак. До відставки попереднього генпрокурора Руслана Рябошапки він був одним із його заступників.

Раніше повідомлялось, що серед кандидатів на посаду генпрокурора були нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас, тимчасово виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедиктова і колишній заступник генпрокурора Сергій Кізь.