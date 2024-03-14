Американські військові збили БПЛА і ракету єменських хуситів

Зазначається, що атака становила безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні.

Також у Командуванні додали, що в ніч на 13 березня єменські хусити випустили у напрямку Аденської затоки протикорабельну балістичну ракету. Вона не влучила у жодне судно, повідомлень про поранення людей чи пошкодження кораблів та інфраструктури, не надходило.

Атаки єменських хуситів у Червоному морі

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та у Червоному морі. Перші напади почалися одразу після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

У відповідь на численні атаки, 12 січня США та Британія вперше вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені.

17 січня США внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій.

Відтоді західна коаліція регулярно завдає ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені, але терористи продовжують атакувати судна в Аденській протоці та Червоному морі.

Зокрема, 12 березня італійський есмінець Duilio знищив два безпілотних літальних апарати хуситів у Червоному морі в порядку реалізації принципу самооборони.

Того ж дня хусити вдарили ракетами по контейнеровозу Pinocchio у Червоному морі. Він йшов під прапором Ліберії, що належить зареєстрованій в Сінгапурі компанії OM-MAR 5 INC.

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