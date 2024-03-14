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Американские военные сбили БПЛА и ракету йеменских хуситов

Фото: военные США сбили дроны и ракету йеменских хуситов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Американские военные успешно обнаружили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата и одну ракету класса "земля-воздух", выпущенных йеменскими хуситами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

Отмечается, что атака представляла непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе.

Также в Командовании добавили, что в ночь на 13 марта йеменские хуситы выпустили в направлении Аденского залива противокорабельную баллистическую ракету. Она не попала ни в одно судно, сообщений о ранениях людей или повреждениях кораблей и инфраструктуры, не поступало.

Атаки йеменских хуситов в Красном море

С ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения начались сразу после начала войны между Израилем и ХАМАСом.

В ответ на многочисленные атаки, 12 января США и Великобритания впервые ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене.

17 января США внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций.

С тех пор западная коалиция регулярно наносит удары по военным объектам хуситов в Йемене, но террористы продолжают атаковать суда в Аденском проливе и Красном море.

В частности, 12 марта итальянский эсминец Duilio уничтожил два беспилотных летательных аппарата хуситов в Красном море в порядке реализации принципа самообороны.

В тот же день хуситы ударили ракетами по контейнеровозу Pinocchio в Красном море. Он шел под флагом Либерии, принадлежащий зарегистрированной в Сингапуре компании OM-MAR 5 INC.

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Йемен