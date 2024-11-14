Американські військові атакували склади зі зброєю хуситів у Ємені

Зазначається, що удари були завдані в суботу і неділю, 9 та 10 листопада. В операції були задіяні засоби Військово-повітряних сил та Військово-морських сил США, зокрема винищувач F-35C.

Військові атакували об'єкти, на яких зберігається різноманітне сучасне озброєння.

"Цілеспрямована операція була проведена у відповідь на неодноразові незаконні напади хуситів на міжнародне комерційне судноплавство, а також на американські, коаліційні й торгові судна у Червоному морі, Баб-ель-Мандебській та Аденській затоці. Це також мало на меті послабити загрозу хуситів для регіональних партнерів", - зазначили в CENTCOM.

Крім того, американські есмінці Stockdale та Spruance разом із літаками ВПС та ВМС США успішно знищили цілу низку пускових установок хуситів під час проходження через Баб-ель-Мандебську протоку.

Зокрема, були успішно виявлені та знищені вісім безпілотних авіаційних комплексів односторонньої дії, п'ять протикорабельних балістичних ракет і чотири протикорабельні крилаті ракети, які хусити націлювали на торговельні кораблі та їхні екіпажі.

Під час операції, з американського персоналу і техніки ніхто не постраждав та не був поранений.

Військові США також оприлюднили відео удару безпілотника MQ-9 Reaper по мобільній ракетній установці, розміщеній на кузові вантажівки.

На кадрах видно, як людина, що стояла поруч із пусковою установкою, тікає після удару.