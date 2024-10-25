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РФ надавала супутникові дані хуситам для атак на кораблі, - WSJ

П'ятниця 25 жовтня 2024 01:53
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РФ надавала супутникові дані хуситам для атак на кораблі, - WSJ Фото: Росія забезпечувала хуситів супутниковими данами для ударів по кораблях (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російська Федерація надавала єменським хуситам цільові супутникові дані для наведення ракет та дронів при ударах по кораблях у Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The Wall Street Journal.

Обстріли суден, зокрема комерційних, в цій акваторії на Близькому сході з боку бойовиків-хуситів у Ємені триває з кінця минулого року. Угруповання, яке підтримує Іран, продовжує атакувати "головну артерію світової торгівлі", що сприяє ще більшій дестабілізації регіону.

"Хусити, які почали свої напади наприкінці минулого року через війну в Газі, зрештою почали використовувати російські супутникові дані, коли вони збільшували свої удари", - розповіли західним ЗМІ особа, знайома з цим питанням, та двоє європейських чиновників з питань оборони.

В публікації WSJ також вказується, що дані передавалися єменським бойовикам-хуситам через членів іранського Корпусу вартових Ісламської революції.

Одне з джерел американського видання уточнило, що ці члени КВІР Ірану "були включені до хуситів у Ємені".

Удари хуситів по кораблях у Червоному морі й Аденській затоці

Нагадаємо, починаючи з листопада минулого року хусити у Ємені завдають ударів по кораблях в регіоні Червоного моря. Вони пояснюють свої атаки на комерційне судноплавство "знаком солідарності" з угрупованням ХАМАС у Секторі Газа, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористів у відповідь на масовану атаку у жовтні 2023-го.

Військові США та коаліції країн Європи у відповідь розпочати операцію для захисту судноплавства у регіоні, а також атакують об'єкти бойовиків-хуситів у Ємені.

Додамо, хусити обіцяли не бити по кораблях та танкерах, які належать РФ та Китаю. Проте такі випадки все ж траплялися.

Додамо також, у вересні західні ЗМІ повідомляли, що ракети "Яхонт" (П-800 "Онікс"), які раніше РФ постачала "Хезболлі", Кремль збирається передати також єменським бойовикам.

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